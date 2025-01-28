رئيسة وزراء إيطاليا تخضع للتحقيق بشأن إطلاق مشتبه به ليبي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الثلاثاء أنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب إفراج بلادها المفاجئ عن مسوؤل شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.