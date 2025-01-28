ترامب: نتنياهو سيزور واشنطن وسط وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أوضح أنه سيزور واشنطن لعقد لقاء معه.



ولم يحدد ترامب، في حديثه لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، موعدا للقاء نتنياهو، لكنه قال إنه سيعقد "قريبا جدا".