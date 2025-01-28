المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 12 مدنيا بقصف تركي في يومين بشمال وشمال شرق سوريا

قتل 12 مدنيا على الأقلّ خلال يومين بقصف "تركي" على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، على ما أفاد المتحدّث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي لفرانس برس الثلاثاء، في وقت تشهد مناطق في شمال سوريا معارك متواصلة منذ شهرين بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد.



وقال الشامي "قصف الطيران المسيَّر التركي سوقا شعبيا في بلدة صرين" في محافظة حلب الثلاثاء، ما أدّى إلى مقتل "6 مدنيين وإصابة 22 مدنيا بجروح".



وأضاف أن "المدفعية التركية قصف صباح (الثلاثاء) قرية حرملة في ريف زركان في محافظة الحسكة (شمال شرق)" ما أدّى إلى مقتل "3 مدنيين وإصابة 8 بجروح".



كذلك، أفاد بأنّ "المدفعية التركية قصف أمس (الاثنين) ريف بلدة عين عيسى" في محافظة الرقة (شمال) ما أدّى إلى مقتل "3 مدنيين هم امراة وطفليها".







