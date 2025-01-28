الجزائر تستدعي سفير فرنسا بسبب المعاملة "الاستفزازية" لمواطنيها في مطارات باريس

ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية أن وزارة الخارجية استدعت اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للاحتجاج على ما وصفته بالمعاملة "الاستفزازية" لمواطنيها في مطارات باريس.



وقالت في بيان "الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييز الذي تعرضوا لها من قبل شرطه الحدود في مطاري شارل دو جول وأورلي".