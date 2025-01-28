الأمم المتحدة تؤكد تلقيها إشعارا أميركيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

أكدّت الأمم المتحدة الثلاثاء انها تلقّت إشعارا من واشنطن بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، تنفيذا لتعهّد قطعه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام ... انسحابها في 27 كانون الثاني من العام الحالي من اتفاقية باريس".



وأضاف "وفقا للفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية باريس، يدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني 2026".