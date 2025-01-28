بوتين: نزاع أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف.



وجاء في تصريح أدلى به بوتين لصحافي في التلفزيون الروسي "لن يصمدوا شهرا إذا نفد المال أو الذخائر عموما. كل شيء سينتهي في شهر ونصف الشهر أو شهرين".



وشدّد بوتين على أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنّه رفض إجراء أي محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنه لا يرى لدى كييف "الإرادة" لذلك.



وقال إن روسيا منفتحة على المحادثات لكنها لا ترى أن لدى الجانب الأوكراني "الإرادة" لذلك، رافضا في الوقت الراهن إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي الذي يعتبره "غير شرعي" لأن ولايته انتهت خلال فترة الأحكام العرفية.