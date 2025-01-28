الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني على الأقل عادوا إلى شمال غزة منذ الإثنين

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (اوتشا) أن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الإثنين وظهر الثلاثاء.



وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال، مشيرا إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.