إسرائيل تقول إن ثمانية رهائن بينهم خمسة تايلانديين سيتم إطلاقهم الخميس

أعلنت إسرائيل أن ثمانية رهائن، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاقهم من غزة الخميس.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين الثلاثة هم أربيل يهود وأغام بيرغر وغادي موسيس. وأضاف أن خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين في غزة سيتم إطلاقهم أيضا.