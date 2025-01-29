البيت الأبيض: إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب لجميع "المتعاطفين مع حماس"

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة معاداة السامية ويتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.وجاء في لائحة تتضمن أهم بنود الأمر أن ترامب سيأمر وزارة العدل "بملاحقة التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأميركيين بشكل صارم".وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم. وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حركة حماس في الحرم الجامعي، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".