الملك عبد الله يؤكد "موقف الأردن الراسخ" بضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم"

أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على موقف المملكة "الراسخ" بضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم"، وذلك بعدما تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لنقل الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله "شدد" في خلال لقاءات منفصلة عقدها في بروكسل الأربعاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على "موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين".



وأكد الملك على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام".



كما أكد على "أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرا الى "استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة".



وحذر الملك من "خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



