نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي للمنطقة ويتكوف

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حسبما أفادت السلطات الإسرائيلية.



وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "نتنياهو يلتقي حاليا في مكتبه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".



وكان ويتكوف قد تلقى إشادات لجهوده في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة.