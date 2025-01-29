طائرة في رحلة من دبي إلى موسكو تهبط إضطراريا في جنوب روسيا

نقلت وكالة إنترفاكس عن سلطات الطوارئ الروسية أن طائرة ركاب تديرها شركة الطيران الروسية بوبيدا وكانت في طريقها من دبي إلى موسكو هبطت بسلام في أستراخان بجنوب البلاد بعد إرسالها إشارة استغاثة فوق بحر قزوين.وأرسلت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، إشارة استغاثة بسبب إنذار بوجود حريق في مقصورة الأمتعة.ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم في الواقعة.