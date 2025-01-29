فرنسا تدعو لاجتماع وزراء خارجية بينهم روبيو بشأن أوكرانيا

أعلن دبلوماسيون أن فرنسا دعت وزراء خارجية أوكرانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، للاجتماع في 12 فبراير شباط ومناقشة الحرب في أوكرانيا.وقال الدبلوماسيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان روبيو سيحضر هذه المحادثات. وتحدث الدبلوماسيون بشرط عدم نشر أسمائهم نظرا لأنهم يتناولون اجتماعا لم يُعلن عنه رسميا بعد.