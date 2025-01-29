واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة الكونغو الديموقراطية

أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين بمغادرة جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد أن دخل مسلحون مدعومون من رواندا مدينة غوما الرئيسية في شرق البلاد، ما دفع متظاهرين غاضبين إلى مهاجمة سفارات غربية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "أمرت بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وجميع أفراد عائلاتهم المؤهلين"، مشيرة إلى التظاهرات وانعدام الأمن بشكل عام.