البيت الأبيض يلغي قرار تجميد برامج المساعدات الفدرالية

تراجع البيت الأبيض عن قرار تجميد برامج المساعدات الفدرالية الذي تسبب في ارتباك كبير منذ الإعلان عنه في اليوم السابق، بحسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية.



وأرسل المكتب التنفيذي للميزانية في الولايات المتحدة إشعارا إلى جميع الإدارات والوكالات الفدرالية يفيد بإلغاء الإجراء، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" وصحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى.