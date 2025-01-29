الإدارة السورية تعلن حل الجيش والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا حلّ الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى "جميع الفصائل المسلحة" المشاركة في الهجوم الذي أدى الى الإطاحة به في الثامن من كانون الأول



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني قوله "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".



وأضاف: "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة"، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث.