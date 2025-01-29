إسرائيل ستطلق 110 سجناء فلسطينيين الخميس

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل ستطلق الخميس 110 معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس،وأوضح النادي في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.زمن المفترض أن يصل السجناء إلى رام الله قرابة الظهر (10,00 ت غ)، وفق النادي. وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.وهؤلاء المعتقلين سيتم إطلاقهم مقابل الإفراج عن شابتين إسرائيليتين ومسن ألماني-إسرائيلي يبلغ 80 عاما.كذلك من المفترض الإفراج في اليوم نفسه عن خمسة تايلانديين في إطار اتفاق الهدنة، إلا أن أسماء هؤلاء لم تعلن.اليكم لوائح بأسماء المعتقلين وفقا لأحكامهم