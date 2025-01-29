كوبا تندّد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في غوانتانامو وتصفها بأنها "عمل وحشي"

وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في معتقل غوانتانامو الواقع في الجزيرة الشيوعية والمخصّص للمتهمين بالإرهاب، بأنها "عمل وحشي".



وجاء في منشور للرئيس الكوبي على منصة إكس: "في عمل وحشي، تعلن الحكومة الأميركية الجديدة الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة خلافا للقانون"، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيُحتجزون "بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون".