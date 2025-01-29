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عشرة شهداء في قصف إسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-01-29 | 16:58
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عشرة شهداء في قصف إسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة شبان في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.
وجاء في بيان للوزارة: "10 شهداء جراء قصف الاحتلال على بلدة طمون قضاء طوباس".
وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاثة من المصابين الأربعة توفوا لترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن قواته شاركت في "عملية لمكافحة الإرهاب" في منطقة طمون.
وجاء في بيان للجيش أن "طائرة إسرائيلية بتوجيه من مخابرات جهاز الأمن العام (الشاباك) ضربت خلية إرهابية مسلحة في منطقة طمون".
أخبار دولية
شهداء
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الضفة
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