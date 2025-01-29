الحكم على سناتور أميركي سابق بالسجن 11 عاما بعد إدانته بتلقي رشاوى

أصدرت محكمة أميركية حكما بسجن السناتور الديموقراطي السابق روبرت مينينديز 11 عاما، بعد إدانته بالفساد عقب العثور على سبائك من الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا في منزله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.ودين مينينديز البالغ 71 عاما من نيوجيرسي، بالابتزاز وعرقلة العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.وقال القاضي الفدرالي في نيويورك سيدني شتاين: "في مرحلة ما من حياتك المهنية (...) ضللت طريقك"، وفق صحيفة نيويورك تايمز.مع الحكم عليه بالحبس 11 عاما بتهمة الفساد، وجّه القاضي انتقادات لمينينديز الذي كان في السابق شخصية برلمانية مؤثرة في الجناح اليميني للحزب الديمقراطي ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلا "العمل من أجل المصلحة العام أصبح بالنسبة لك عملا لمصلحتك الخاصة".وفي 16 تموز دانته المحكمة الجنائية الفدرالية في مانهاتن في 16 تهمة رشوة، بما في ذلك التآمر بهدف ارتكاب أعمال فساد، والتآمر لأداء دور عميل لحكومة أجنبية، وعرقلة العدالة.منح مينينديز امتيازات لثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي مقابل المال واستخدم نفوذه السياسي لصالح مصر وقطر.وندّدت المحكمة بـ"مستويات فساد مروعة، ورشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك الذهب والنقود وسيارة مرسيدس بنز".وكان مينينديز استأنف حكم الإدانة في تموز/يوليو.وقال حينها باكيا "أناشدكم التساهل، ليس من أجلي، ولكن من أجل أنتوني"، ابنه المصاب بالتوحد.