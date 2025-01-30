تحطم طائرة ركاب على متنها نحو 60 راكباً في واشنطن بعد اصطدامها بهليكوبتر...(فيديوهات)

#BREAKING
American Airlines Flight 5342 collided with a Black Hawk military helicopter near Reagan National Airport, #Washington DC.
Plane apparently crashed into the Potomac River.
🇺🇸🇺🇸It looks like a drone!!!#CRASH #NOW #CRASH #planecrash pic.twitter.com/xKFMcMYpbz
— Heman (@Hbishwas121) January 30, 2025
#BREAKING
American Airlines Flight 5342 collided with a Black Hawk military helicopter near Reagan National Airport, #Washington DC.
Plane apparently crashed into the Potomac River.
🇺🇸🇺🇸It looks like a drone!!!#CRASH #NOW #CRASH #planecrash pic.twitter.com/xKFMcMYpbz