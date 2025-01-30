ترامب: كان يفترض تجنب حادث تحطم الطائرة في واشنطن

اعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن حادث اصطدام مروحية تابعة للجيش الأميركي بطائرة ركاب قرب واشنطن "كان يجب منعه".



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من الاستفسار ما إذا كانت رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه".