رئيس جمهورية الكونغو يندد بتقاعس المجتمع الدولي حيال سيطرة مقاتلين مدعومين من رواندا على مناطق في بلاده



ندد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي الأربعاء ب"تقاعس" المجتمع الدولي حيال سيطرة مقاتلين مدعومين من رواندا على مناطق في شرق البلاد، محذرا من خطر "تصعيد" إقليمي.



وقال تشيسكيدي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "صمتكم وتقاعسكم (...) إهانة" لجمهورية الكونغو الديموقراطية، مضيفا أن تقدم المقاتلين المدعومين من رواندا قد يؤدي "مباشرة إلى تصعيد" في منطقة البحيرات العظمى. وأضاف أن جيشه ينفذ "ردا قويا ومنسقا ضد هؤلاء الارهابيين".