شركة ميتا توافق على دفع 25 مليون دولار لترامب لتسوية قضية تعليق حساباته على منصاتها

أعلنت شركة ميتا أنها وافقت على دفع 25 مليون دولار لدونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الاميركي عام 2021 بزعم اخضاعه للرقابة بشكل غير قانوني من قبل فيسبوك وانستغرام في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن هذه التسوية التي تعد انتصارا لترامب على شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ورئيسها التنفيذي مارك زاكربيرغ.



ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاتفاق أن 22 مليون دولار ستذهب لتمويل مشروع مكتبة ترامب الرئاسية، والباقي لتغطية أتعاب قانونية ومدفوعات لمدعين آخرين في القضية.



لكن ميتا لن تقر بارتكاب أي خطأ بتعليقها حسابات ترامب. وأكد متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس حصول التسوية. وهاجم ترامب بشكل مستمر منصات التواصل الاجتماعي التي علقت حساباته بعد تمرد أنصاره في 6 كانون الثاني 2021. وكان زاكربيرغ قد أعلن في وقت سابق عن دعمه لترامب، وقام بتعديل سياسات شركته لرفع القيود عن بعض المحتوى في فيسبوك وانستغرام وثريدز وواتساب.



وكشف زاكربيرغ الذي قيل إنه تناول العشاء مع ترامب في فلوريدا في تشرين الثاني، أيضا عن إلغاء عمليات التحقق من الأنباء، مشيرا إلى أن ميتا "ستعيد حرية التعبير" إلى منصاتها.



وهذه التسوية هي أحدث انتصار لترامب على وسائل الإعلام الكبرى التي تتجهز لولايته الثانية.