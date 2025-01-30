مقتل رجل كان أحرق القرآن في 2023 بالرصاص في السويد



قتل شخص أحرق القرآن ويدعى سلوان موميكا في إحدى ضواحي ستوكهولم، وهو الذي أثارت تصرفاته غضبا في الدول الإسلامية في العام 2023، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويدية الخميس، فيما أكدت الشرطة مقتل رجل بالرصاص مساء الأربعاء.



كما أعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رُفعت ضد موميكا تتهمه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها، "بسبب وفاة أحد المتهمين".