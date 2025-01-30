مطار دبي الدولي استقبل 92 مليون مسافر في 2024

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على إكس الخميس أن مطار دبي الدولي استقبل 92 مليون مسافر في 2024 بزيادة بنحو ستة بالمئة مقارنة مع 2023.



ودبي أكبر مركز للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط. واعتمد حاكم الإمارة العام الفائت إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار آل مكتوم الدولي، وهو المطار الثاني في الإمارة، بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).



وقالت الشركة من قبل إن المطار بعد التوسعة سيكون الأكبر في العالم وسيعادل خمسة أمثال مساحة مطار دبي الدولي ويمكنه استقبال ما يصل إلى 260 مليون راكب.



وستنقل كل عمليات مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي خلال السنوات المقبلة.