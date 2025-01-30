اعتقال رئيس تحرير قناة تركية معارضة بعد الإفراج عن أربعة إعلاميين فيها

وُضع رئيس تحرير قناة تلفزيونية تركية مقرّبة من المعارضة في الحبس الاحتياطي الخميس، في حين أفرج عن أربعة إعلاميين من القناة عينها يبقون تحت المراقبة القضائية.



وأعلنت قناة "خلق تي في" أن "قاضيا أمر ليلا باعتقال (سعاد) توكتاش على ذمّة التحقيق".



ويتّهم القضاء قناة البثّ الإخباري بنشرها من دون علمه مقابلة مع خبير قضائي مكلّف بتحقيق يطال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الأبرز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



والأربعاء والخميس، أفرج عن أربعة إعلاميين في القناة، من بينهم المراسل الذي أجرى المقابلة باريش بهلوان، فضلا عن سعدة سيليك وسرحان عسكر.



وكان رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الوجه البارز في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) قد اتّهم القضاء بتعيينه تلقائيا هذا الخبير القضائي في التحقيقات التي تطال بلديات برئاسة حزبه.



وتطال تحقيقات عدة إمام أوغلو الذي أعيد انتخابه بأغلبية كبيرة لولاية جديدة في آذار/مارس الماضي، من بينها تحقيق منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023.



ومن المرتقب أن يمثل رئيس بلدية إسطنبول الجمعة أمام مدّعٍ في المدينة على خلفية مسارين قضائيين في حقّه.