الكونغو‭:‬ وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى العاصمة كينشاسا

أعلن مسؤول في رئاسة الكونغو الخميس أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وصل إلى العاصمة كينشاسا في الوقت الذي عزز فيه متمردون مدعومون من رواندا سيطرتهم على مدينة جوما في شرق البلاد.