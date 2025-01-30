اجتماع سوري - قطري... وبحث في إعادة الإعمار وبناء سوريا

في أوّل زيارة يقوم بها رئيس دولة إليها منذ سقوط بشار الأسد، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق. وكان في مقدمة استقبالِه في المطار رئيسُ سوريا في المرحلةِ الانتقالية أحمد الشرع.



وقال وزير الخارجية السوري: "ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري إطارا شاملا لإعادة الإعمار وإعادة بناء سوريا تتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل، ونتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر التي كانت حليفا ثابتا لشعبنا على مدى الأعوام الـ14 الماضية".



بدوره، قال وزير الدولة في الخارجية القطرية: "سمو الأمير تحدث مع الرئيس السوري في مجالات عدة، ونسعى لتطوير العلاقات مع سوريا ونقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية ونثمن إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة".



وتأتي الزيارة بعد ساعاتٍ من إعلانِ الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.