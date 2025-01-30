نتانياهو يندد بـ"مشاهد صادمة" خلال إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة



ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بـ"مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح ثلاثة رهائن بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.



وقال نتانياهو في بيان "أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف"، بعدما نقل التلفزيون مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة فيما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لمتابعة تسليم الرهائن.



وأضاف "أطالب بأن يحرص الوسطاء على عدم تكرار هذه المشاهد المروعة وأن يضمنوا سلامة رهائننا".



وتابع "أي شخص يجرؤ على إيذاء رهائننا سيدفع الثمن".



وعمت حالة من الفوضى في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة عندما أُحضر الرهائن السبع لتسليمهم مع احتشاد مئات الأشخاص لمتابعة الحدث.



وجرت عملية التسليم قرب المنزل المدمر الذي نشأ فيه رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار الذي قتل في معركة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة خلال الحرب.

