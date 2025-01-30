المغرب يعلق استيراد الحبوب العلفية من ألمانيا بعد تفشي الحمى القلاعية

ذكرت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطنيات في المغرب اليوم الخميس أن البلاد أوقفت استيراد الحبوب العلفية من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى القلاعية.وقال عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية لرويترز إن ذلك يشمل تعليق استيراد "كل الأعلاف النباتية غير المعالجة المخصصة للاستهلاك الحيواني من ألمانيا، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية هناك".