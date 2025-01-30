العاهل السعودي وولي عهده يهنئان أحمد الشرع بعد تسميته رئيسا انتقاليا لسوريا

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس أحمد الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا بعد حوالى شهرين على الإطاحة ببشار الأسد.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا "برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية". وتمنى الملك سلمان للشرع "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري".