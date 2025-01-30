روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على السفن أضرت بصادرات الحبوب

أعلن البنك المركزي الروسي الخميس أن صادرات الحبوب الروسية في نهاية عام 2024 تأثرت بعقوبات الاتحاد الأوروبي على السفن التي تنقل الحبوب، إلى جانب حظر تركيا على استيراد القمح.



وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 79 سفينة، من بينها أربع سفن متهمة بتقويض أو تهديد "الوجود الاقتصادي أو الأمن الغذائي لأوكرانيا عبر نقل حبوب أوكرانية مسروقة على سبيل المثال".



وقال البنك المركزي الروسي إن الصادرات تأثرت أيضا بالحظر الذي فرضته تركيا على واردات القمح، والذي جاء بعد موسم حصاد جيد ومن أسبابه حماية المزارعين الأتراك من انخفاض الأسعار. وكانت تركيا من كبار مستوردي القمح الروسي.