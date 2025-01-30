حافلتان تقلان معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل تغادران سجن عوف

غادرت حافلتان تقلان معتقلين فلسطينيين سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة الخميس، تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، وذلك في إطار عملية تبادل مع رهائن أُفرج عنهم قبل ساعات في غزة.



وغادر المعتقلون الفلسطينيون السجن الإسرائيلي بعد أن قالت الدولة العبرية إنها تلقّت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن "الإفراج الآمن" عن الرهائن خلال عمليات التبادل المستقبلية، وذلك في أعقاب فوضى سادت عملية الإفراج عن سبعة أسرى في غزة.

