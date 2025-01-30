وزير الخارجية الإيراني في الدوحة للقاء مسؤولين من حماس

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة الخميس للقاء مسؤولين قطريين وآخرين من حركة حماس، بحسب ما أعلنت وزارته.



وقالت الوزارة في بيان إنّ "هذه الرحلة تتضمّن لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من حماس للإشادة بانتصار الشعب الفلسطيني بمقاومته الأسطورية طوال 16 شهرا، فضلا عن استعراض لآخر التطوّرات في فلسطين".



والتقى وزير الخارجية الإيراني أيضا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في إطار محادثات مع "مسؤولين قطريين للوقوف معهم على آخر التطورات في المنطقة"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.