وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولين من حماس في الدوحة

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الخميس مع مسؤولين من حركة حماس آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلنت الحركة الفلسطينية، كما التقى رئيس الوزراء القطري.



وقالت حماس في بيان "التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة".



وأضافت أنّ "اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخير عملية إعادة الإعمار، وإغاثة أبناء شعبنا".



وأشاد درويش بـ"الدور الإيراني الداعم لشعبنا الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال"، بحسب البيان.

