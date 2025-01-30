ترامب يتّهم بايدن وأوباما بخفض معايير السلامة الجوية

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس سلفيه الديموقراطيين جو بايدن وباراك أوباما بخفض معايير السلامة الجوية في البلاد، وذلك في كلمة ألقاها عقب اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب في سماء العاصمة واشنطن في كارثة أوقعت 67 قتيلا.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لقد أعطيتُ الأولوية للسلامة. أوباما وبايدن والديموقراطيون وضعوا سياساتهم في المقدّمة"، مهاجما خصوصا برامج التوظيف المتّبعة في وكالة الطيران الفدرالية والرامية لتعزيز التنوّع في صفوف الموظفين.

