ترامب: "لا ناجين" من الكارثة الجوية في واشنطن

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ لا ناجين من الكارثة الجوية التي شهدتها سماء العاصمة واشنطن ليل الأربعاء حين اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة ركاب كان على متنها 64 شخصا.



وقال ترامب في البيت الأبيض "أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمّتنا. لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث. للأسف، لا يوجد ناجون. كانت هذه ليلة مظلمة ومؤلمة في عاصمة بلادنا".

