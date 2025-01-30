عائلة الرهينة المفرج عنها أربيل يهود تدعو لإبقاء "الباب مفتوحا" أمام عودة سائر الرهائن

دعت عائلة أربيل يهود، الرهينة الإسرائيلية التي أُفرج عنها الخميس في إطار عملية تبادل بين الدولة العبرية وحركة حماس، إلى إبقاء "الباب مفتوحا" أمام عودة سائر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وقالت عائلة يهود التي لا يزال شريك حياتها وشقيقه محتجزين في غزة "نحضّ الجميع على عدم السماح بإغلاق هذا الباب المفتوح. يجب إعادة الجميع إلى منازلهم على الفور حتى نتمكن من الشفاء كمجتمع"، في نداء ضمني إلى الحكومة الإسرائيلية التي يهدّد عدد من أعضائها باستئناف الحرب في القطاع.

