وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى رواندا لبحث الأزمة في الكونغو الديموقراطية

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى رواندا الخميس حيث سيبحث مع الرئيس بول كاغامي الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن بارو سيدعو إلى "انسحاب القوات الرواندية" من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالمعادن، حيث تدعم رواندا حركة ام23 المسلّحة المتمرّدة.



وزار بارو عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا في وقت سابق من الخميس حيث التقى الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

