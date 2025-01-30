ترامب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة كان موقعها "سيئا بما يفوق التصور"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركّاب ليل الأربعاء، ممّا تسبّب بكارثة جوية في العاصمة واشنطن، كانت تحلّق في مسار "سيئ بشكل يفوق التصوّر".



وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي إنّ المروحية كانت "تتّجه بزاوية سيئة بشكل يفوق التصوّر"، مشيرا إلى أنّ "مراقب الحركة الجوية قال +هل ترون... هل ترونه+ لكن لم يكن أمامه سوى وقت قصير جدا متبق عندما صرّح بذلك"، محمّلا من جهة ثانية مسؤولية الكارثة لتقاطع مجموعة من "القرارات السيئة".

