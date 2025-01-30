رئيس البرازيل: سنرد بالمثل إذا فرض ترامب رسوما جمركية

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الحكومة سترد بالمثل إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية.



وقال لولا في مؤتمر صحفي في برازيليا: "الأمر بسيط للغاية، إذا فرض ضرائب على المنتجات البرازيلية، فسيكون هناك معاملة بالمثل".



وأشار إلى أنه يود أن يكون هناك احترام متبادل بينه وبين ترامب باعتبارهما زعيمين منتخبين بطريقة ديمقراطية.