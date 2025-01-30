حماس تعلن استشهاد محمد الضيف

أعلنت كتائب عزّ الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس أنّ قائدها العام محمد الضيف استشهد إلى جانب أربعة آخرين من كبار قادتها خلال الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.



وقال المتحدّث باسم القسّام، أبو عبيدة، في مقطع فيديو "نزفّ شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسّام، والقائد مروان عيسى، نائب قائد أركان كتائب القسام، والقائد غازي أبو طماعة، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، والقائد رائد ثابت، قائد ركن القوى البشرية، و القائد المجاهد البطل رافع سلامة، قائد لواء خان يونس".

