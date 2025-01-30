السويد تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار يورو

تعهّدت الحكومة السويدية بتقديم 1,2 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معتبرة أنّ أوروبا تحتاج لتحمّل جزء أكبر من الدعم لكييف.



وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إنّ حزمة المساعدات الـ18 التي تقدمها بلاده لكييف منذ الغزو الروسي هي الأكبر حتى الآن، ودليل على استعداد ستوكهولم لدعم أوكرانيا على "المدى البعيد".



وأضاف في مؤتمر صحافي: "هذه أيضا إشارة إلى حلفاء آخرين بأنّنا نحتاج لأن تستعد أوروبا كي تتحمل المزيد من المسؤولية في دعم أوكرانيا".



وتبلغ قيمة إجمالي حزمة المساعدات 13,5 مليار كرونة (1,2 مليار دولار)، سيتم تخصيص الجزء الأكبر منها البالغ 5,9 مليار كرونة لشراء معدات عسكرية من مصانع سويدية وأجنبية وتقديمها هبة لأوكرانيا.



ولفت جونسون إلى أن هذه الحزمة تعني أن السويد تنتقل من التبرع بالأسلحة من مخزوناتها إلى شراء أسلحة جديدة.



وقالت الحكومة السويدية إن مليار كرونة تم تخصيصها أيضا لدعم إنتاج أوكرانيا "للصواريخ البعيدة المدى والطائرات المسيّرة البعيدة المدى".



وتضمنت الحزمة تبرعات بقيمة 3,3 مليار كرونة من القوات المسلحة السويدية تشمل 16 زورقا حربيا من طراز "سي بي 90"، ما يضاعف عدد الزوارق من هذا الطراز التي تمّ التبرّع بها لأوكرانيا.



وفي وقت سابق، منحت السويد أوكرانيا نظام مدفعية متنقلا من نوع آرتشر و50 مدرعة قتالية من طراز "سي في 90" و"نحو 10" دبابات ليوبارد ونظامي صواريخ مضادة للطائرات.



ويبلغ إجمالي الدعم العسكري السويدي لأوكرانيا بهذه الحزمة الأخيرة 61,9 مليار كرونة (5.6 مليار دولار)، وفق الحكومة.