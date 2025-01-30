ترامب: الأزمة بين رواندا والكونغو الديمقراطية "خطيرة جدا"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأزمة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها "مشكلة خطيرة جدا".



وفي مؤتمر صحفي عن حادث تصادم طائرتين في واشنطن، سُئل ترامب عما إذا كان لديه خطة لإحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن تصاعد في مناطقها الشرقية صراع تقول واشنطن والأمم المتحدة وآخرون إن رواندا ضالعة فيه.



ورد ترامب قائلا للصحفيين: "أنتم تسألونني عن رواندا، إنها مشكلة خطيرة جدا، أقر بهذا، لكنني لا أعتقد أن من المناسب التحدث عنها الآن. لكنها مشكلة خطيرة جدا".