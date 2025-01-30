بنما تؤكد أنها لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن القناة

استبعد رئيس بنما خوسيه راوول مولينو الخميس إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن ملكية قناة بنما، في موقف يأتي قبيل استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وفي خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الصين "تدير" هذا الممرّ المائي الذي سلّمته الولايات المتحدة في 1999 إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.



وقال ترامب يومئذ "لم نسلّمها للصين، لقد أعطيناها لبنما. وسوف نستعيدها".



لكنّ مولينو قال الخميس إن بدء مفاوضات بشأن ملكية القناة "أمر مستحيل".



وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا أستطيع التفاوض، أو فتح عملية تفاوضية بشأن القناة. هذا (الأمر) محسوم. القناة ملك لبنما".



وتقدمت بنما بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب.

