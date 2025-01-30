ستيف ويتكوف: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 10 إلى 15 عاما

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة، أن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من عشرة أعوام إلى 15 عاما.



وقال ويتكوف: "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".

