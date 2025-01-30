الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 10 فلسطينيين في غارة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنّه قتل "عشرة إرهابيين في غارة جوية" شنّها الأربعاء على الضفة الغربية المحتلة، مؤكّدا بذلك حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال بيان عسكري إسرائيلي إنّه "خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مساء أمس، هاجمت طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو مجموعة من الإرهابيين المسلحين في منطقة طمون". وأوضح البيان أنّه "تم القضاء على نحو عشرة إرهابيين في الهجوم".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأربعاء مقتل عشرة فلسطينيين في قصف جوي طال قرية بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الخميس أنّ أحد عسكرييه، وهو الرقيب ليام هازي (20 عاما)، من كتيبة الاستطلاع، "سقط أثناء الخدمة".



وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن العسكري قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في جنين، شمالي الضفة الغربية.

