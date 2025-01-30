الشرع: خلال الأيام المقبلة تُشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ان "سوريا تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج".



وقال "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية".



واضاف " سنعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".



وتابع "سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا وأخاطب السوريين كخادم وليس حاكم وكرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة".



وأكد أن "وحدة الأراضي السورية وبناء مؤسسات الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي من أولى الأولويات".