شهيدان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينيين إستشهدا مساء الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعيد إعلان الجيش مقتل أحد عسكرييه في المنطقة نفسها.



وقالت وزارة الصحة في بيان: "تبلّغنا بارتقاء شهيدين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال في مخيم جنين، مساء اليوم" الخميس.



بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا: "استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس في مخيم جنين للاجئين"، من دون مزيد من التفاصيل.



وأتى هذا التطور بعدما أعلن الجيش أنّ أحد عسكرييه، وهو الرقيب ليام هازي (20 عاما)، من كتيبة الاستطلاع، "سقط أثناء الخدمة".



وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن العسكري قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في جنين، شمالي الضفة الغربية.



كما أعلن الجيش أنّ عسكريا آخر أصيب بجروح خطيرة.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قتل "عشرة مسلحين في غارة جوية" شنّها الأربعاء على الضفة الغربية المحتلة، مؤكّدا بذلك حصيلة أوردتها سابقا وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال بيان عسكري إسرائيلي إنّه "خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مساء أمس، هاجمت طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو مجموعة من المسلحين في منطقة طمون". وأوضح البيان أنّه "تم القضاء على نحو عشرة مسلحين في الهجوم".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأربعاء استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف جوي طال قرية بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.